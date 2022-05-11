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Kartal'da kaza: Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki 4 kişiye çarptı

Kartal'da kaza: Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki 4 kişiye çarptı
11.05.2022 12:19

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Son dakika haberleri... İstanbul Kartal'da kontrolden çıkan otomobil kaldırımda oturan 4 tekstil işçisine çarptı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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İstanbul Kartal'da kontrolden çıkan otomobilin kaldırımda çarptığı 4 kişi yaralandı.

Hürriyet Mahallesi Kalyon Sokak'ta seyreden Yunus Emre T. idaresindeki 34 EKK 862 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırımda duran 4 kadına çarptı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Yunus Emre T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

TEKSTİL İŞÇİLERİ MOLADAYDI
Yaralılardan üçünün sokak girişindeki tekstil atölyesinde çalıştıkları ve çay molası için dışarı çıktıkları öğrenildi.

Yaralılardan Meryem K'nin durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

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