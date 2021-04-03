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Kars'ta "Kucağıma mı alayım" diyen halk otobüsü şoförüne dava açıldı

Kars'ta
03.04.2021 19:44
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Kars'ta yolcusuna "Kucağıma mı alayım?" diyen halk otobüsü şoförü hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı dava açtı. İşte cinsel taciz olayının yaşandığı o anlar...


İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cinsel taciz' olayı ile ilgili Cumhuriyet Caddesi üzerinde özel halk otobüsüne yolcu olarak binen bir bayan şahıs, otobüs şoförünün kapısını kapatmadan otobüsü hareket ettirmesi neticesi otobüs içerisinde kapıya çarptığını, hamile olduğundan dolayı yavaş hareket ettiğini, otobüs şoförüyle sözlü tartıştıklarını, şoförün kendisine hitaben 'kucağıma mı alayım' demesi üzerine otobüs şoföründen şikayetçi olduğunu beyan eden kadının ihbarı üzerine, Cumhuriyet Savcılığı'nca 'Cinsel Taciz' suçundan tahkikat başlatılmıştır" denildi.

YAKALANDI

Yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevli ekiplerince yapılan araştırmalarda olayın şüphelisi otobüs sürücüsünün tespit edilerek, yakalandığı ve hakkında şüpheli olarak yasal işlem yapıldığına dikkat çekildi.

MASKE CEZASI DA KESİLDİ

Açıklamada ayrıca şüpheli sürücünün otobüs içerisinde maske takamadığının tespit edilmesi nedeniyle de 900 TL idari para cezası uygulandığına da yer verildi.

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