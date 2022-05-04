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Kars’ta kaybolan 12 yaşındaki Tarık Altun 4 gün sonra sağ bulundu

Kars’ta kaybolan 12 yaşındaki Tarık Altun 4 gün sonra sağ bulundu
04.05.2022 12:38

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Son dakika haberi! Kars'ta kaybolan 12 yaşındaki Tarık Altun arama çalışmalarının 4’üncü gününde Yalınkaya köyünde kaya dibinde uyurken bulundu. Halsiz ve bitkin düşen küçük çocuk, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

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Kars'ta kaybolan 12 yaşındaki Tarık Altun arama çalışmalarının 4'üncü gününde Yalınkaya köyünde kaya dibinde uyurken bulundu. Halsiz ve bitkin düşen küçük çocuk, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

KAYA DİBİNDE UYURKEN BULUNDU
Kars merkeze bağlı Halefoğlu köyünde 4 gün önce sabah saatlerinde kuzenleriyle hayvanlarını otlatmaya giden ve kaybolan Selma ve Oktay Altun çiftinin 12 yaşındaki çocukları Tarık Altun arama çalışmalarının 4'üncü gününde kaybolduğu köyden 7 kilometre uzaklıktaki Yalınkaya köyünde kaya dibinde uyurken bulundu.


Tarık Altun'u arama çalışmalarına jandarma, AFAD, JAK timleri, UMKE, köy korucuları ve komanda birlikleri, köylüler ile birlikte Halefoğlu köyü ve tarafında bulunan arazileri didik didik aranmıştı.

Yaklaşık 4 gündür kendisinden haber alınamayan Tarık Altun ekipler tarafından sağ olarak bulundu. Halsiz ve bitkin düşen küçük çocuk, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

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