Karşıyaka Belediyesi işçilerin maaşlarını takside bağladı! Emekçiler isyan etti

CHP'li Karşıyaka Belediyesi şirketi Kent A.Ş.'de çalışan 900 kişi ile Personel A.Ş.'deki 1400 işçi geçtiğimiz mart ayında iş bırakma eylemi yaparak tepkilerini dile getirdi. Temizlik işçilerinin iş bırakması sonucu ilçe genelinde çöp dağları oluştu.







Maaşlarını 7-8 taksitte alan işçiler borçlarını ödeyemedikleri için tefecilerin eline düştü. İşçilerin eyleminin ardından apar topar sendika ile görüşen Karşıyaka Belediyesi yönetimi, ödemelerin en kısa sürede yapılacağını belirtince eylem sona erdi. Ancak aradan geçen sürede değişen bir şey olmadı, sözler havada kaldı.









'MAAŞIMIZI 7 TAKSİTLE ALDIK'

Büyük sıkıntılar yaşayan işçiler yaşadıklarını anlattı. Sabah'ta yer alan habere göre, evli bir çocuk babası işçi A.D.: Benim bütün gelirim, her şeyim Kent A.Ş'den aldığım maaşa bağlı. Maaşların parça parça ödenmesi, geriye dönüklerimizi alamamamız bizim yaşam koşullarımızı aşırı derecede kısıtladı. Son dört ayın maaşını 1500 lira, 2 bin lira gibi komik rakamlarla, 6-7 taksit halinde aldık. Şubat ayı için hesabımıza 2 taksit halinde toplamda 7 bin lira yattı. İçeride daha 1.5 maaş alacağımız var. Bu para ne zaman ödenecek, nasıl ödenecek bilmiyoruz. Artık işe gidip gelirken bindiğimiz otobüsün bilet ücretini dahi karşılayamaz duruma geldik. Çoğu zaman yürüyerek gidip geliyoruz. Önümüz Ramazan Bayramı. Çocuğumuza bayramlık dahi alamıyoruz. Hepimiz hacizlik olduk.







AYLIK 15 BİN, YATAN 2 BİN LİRA

Kent A.Ş. çalışanı M.Y.: Sadaka verir gibi maaş veriyorlar. Maalesef birçok arkadaşımız aldığı borcu ödeyemediği için tefecilerin eline düşmüş durumda. Ben bugüne kadar bankadan 4 seferde 200 bin lira kredi çektim. Resmen batmış durumdayım. İçimizde borçlarını ödeyemediği için tehdit alanlar dahi var. Bize 'Şirket zor durumda' diyorlar. Ben kesinlikle buna inanmıyorum. İstedikleri zaman istedikleri yere çok güzel bir şekilde harcamalar yapıyorlar. İşçinin maaşını ödemeye gelince 'Para yok' diyorlar. Aylığım 15 bin lira olmasına rağmen bana ödenen para bin-2 bin lira. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Cebinde para olmadığı için çocuğunuzun istediği bir şeyi alamamak kadar acı bir durum var mı? Adeta intiharın eşiğine geldik.