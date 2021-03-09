Karlov suikastı davasında karar: 5 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet

Son dakika haberi... Karlov suikastı davasında karar çıktı. 5 sanık hakkında "anayasayı ihlal" ve "terör amaçlı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın "örgüt abisi" olduğu belirtilen Şahin Söğüt, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karlov'la ilgili örgüte bilgi sızdırdığı belirtilen eski istihbaratçı Vehbi Kürşad Akalın ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıl hapis cezası aldı. Büyükelçi Karlov'a yönelik suikast talimatını Altıntaş'a ilettiği belirlenen Salih Yılmaz, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov suikastına ilişkin FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada karar açıklandı.





Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın "örgüt abisi" olduğu belirtilen Şahin Söğüt, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.





Karlov'la ilgili örgüte bilgi sızdırdığı belirtilen eski istihbaratçı Vehbi Kürşad Akalın ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıl hapis cezası aldı.





Büyükelçi Karlov'a yönelik suikast talimatını Altıntaş'a ilettiği belirlenen Salih Yılmaz, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.