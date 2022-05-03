Karlar eridi Kocaeli Kartepe'de çöpler ortaya çıktı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda, kalınlığı 2 metreyi aşan karların erimesiyle birlikte kış mevsiminde tatilcilerin çevreye bıraktığı çöpler ortaya çıktı.

Bazı bölgelerde çöplerden tepeler oluştu.

Kartepe kayak merkezi yolundaki, kış mevsiminde kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği bölgelerden olan, çok sayıda günübirlik ve kamp yapmak isteyen tatilciyi misafir eden Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda havaların ısınmasıyla birlikte karlar eridi.

Yaylada kışın tatil yapanların bıraktığı çöpler, gün yüzüne çıktı.

Bölgenin bazı noktalarında çöplerden tepeler oluştu.

Çoğunluğu plastik maddelerden oluşan çöplerin bazılarının ağaç dallarına asılı kaldığı görüldü.