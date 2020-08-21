Kariye Camisi'nin ibadete açılmasıyla ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalar

21.08.2020 10:24

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Kariye Camisi'nin ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan eleştiriler siyasi olacağını söyleyen Kızıltaş, "Maalesef dünyanın hemen her yerinde daha önce camiyken şu anda müze olmayı kilise haline gelmiş bir sürü yer var. Bunlarla alakalı ağızlarını açıp tek kelime etmeyenlerin Türkiye'deki uygulamalara ses çıkarmaları son derece anlamsız." dedi.