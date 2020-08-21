İstanbul'un Fatih ilçesindeki Kariye Camisi'nin ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan eleştiriler siyasi olacağını söyleyen Kızıltaş, "Maalesef dünyanın hemen her yerinde daha önce camiyken şu anda müze olmayı kilise haline gelmiş bir sürü yer var. Bunlarla alakalı ağızlarını açıp tek kelime etmeyenlerin Türkiye'deki uygulamalara ses çıkarmaları son derece anlamsız." dedi.
Kariye Camisi'nin ibadete açılmasıyla ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalar
21.08.2020 10:24
- MSB duyurdu! Pençe-Kaplan Operasyonunda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi
- SON DAKİKA: Beşiktaş’ta yol çöktü! Yoldan geçen araç çukura düştü
- Fatih sondaj gemisi Karadeniz açıklarında doğalgaz arıyor! Türkiye arama faaliyetlerine hız verdi
- SON DAKİKA: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir hastanenin tavanı çöktü
- Kariye Camisi'nin ibadete açılmasıyla ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalar
- Son dakika haberi: Azeri suç örgütü elebaşısı Nadir Salifov cinayetiyle ilgili çarpıcı detaylar
- İstanbul'da yollar su altında! Araçlar mahsur kaldı
- Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı: İstanbul’daki Kariye Camii ibadete açıldı
- Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye sert cevap: Bize değil Yunanistan ve GKRY’ye çağrı yapın!
- Başkan Erdoğan Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi bugün açıklayacak
- Son dakika: Adana'da polisten kaçan şüpheliden pişkin savunma: Cinayet mi işledik, ehliyetimiz yok diye kaçtık
- İstanbullular güne yağmurla uyandı! Sağanak yağış ne zamana kadar sürecek?