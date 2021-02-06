Karısını ve hızını haşladı! İddianamede flaş talep

Konya'da sabah kahvaltı için uyandırdığı eşi Rukiye Ay (23) ve kızı Eylül'ü (1,5) üzerlerine sıcak su dökerek, haşlayan ve olaydan sonra tutuklanan Ali Ay (28) hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. Sıcak suyun 'silah' olarak değerlendirilmesi istenen iddianamede Ali Ay'ın, eşini yaraladığı gerekçesiyle 1 yıldan 4,5 yıla kadar, kızını yaraladığı için de 4 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi. Ay'ın ayrıca eşini tehdit ettiği için 2 yıldan 5 yıla kadar da hapsi istendi.