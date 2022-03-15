Haberler Haber Videoları Kargo takip yapıyorsanız boşuna beklemeyin! İstanbul Avcılar'da kamyonetteki kargolar yandı

Kargo takip yapıyorsanız boşuna beklemeyin! İstanbul Avcılar'da kamyonetteki kargolar yandı

Kargo takip yapıyorsanız boşuna beklemeyin! İstanbul Avcılar'da kamyonetteki kargolar yandı
15.03.2022 11:26

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Kargo takip yapmak kargo bekleyenlerin arama motorlarında en çok arattığı konuların başında geliyor. İstanbul Avcılar'da kargo bekleyenler veya kargo verenler ise kargo takibinde sıkıntı yaşayabilir. Avcılar'da kamyonetteki kargolar yandı, yangın itfaiyenin müdahelesiyle söndürüldü.

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Avcılar'da kamyonetteki kargolar yandı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde giden 34 JNB 59 plakalı kargo kamyonetinin sürücüsü diğer sürücülerin uyarısı üzerine aracın arka bölümünden dumanların çıktığını fark ederek aracı durdurdu.

Hemen yakındaki bir yurttan söndürme tüpleri alınarak alevler kasa bölümündeki alevler söndürülmeye çalışılırken itfaiyeye haber verildi.

İtfaiye erleri alev alarak yanan gönderileri su sıkarak kısa sürede söndürdü.

Yanan araç bir süre sonra başka yere alınırken yanan ve yere saçılan gönderiler gönderilen başka bir kamyonete alındı.

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