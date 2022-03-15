Kargo takip yapıyorsanız boşuna beklemeyin! İstanbul Avcılar'da kamyonetteki kargolar yandı

Kargo takip yapmak kargo bekleyenlerin arama motorlarında en çok arattığı konuların başında geliyor. İstanbul Avcılar'da kargo bekleyenler veya kargo verenler ise kargo takibinde sıkıntı yaşayabilir. Avcılar'da kamyonetteki kargolar yandı, yangın itfaiyenin müdahelesiyle söndürüldü.