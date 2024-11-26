Karda kaybolan kadını kuzusuna sarılırken buldular

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 00:10 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2024 00:25

Antalya'nın Akseki ilçesindeki Dipsiz Göl Hocalı Yaylası'ndan evlerine dönerken olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle kaybolan 70 yaşındaki çiftin imdadına AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti. 70 yaşındaki Naciye ve Mustafa Akın çiftini sığındıkları noktadan Antalya AFAD ekipleri yaklaşık 3,5 saatlik yol açma ve arama çalışmalarında kurtararak, sağlık görevlilerine teslim etti.

YAZ AYINDA YAYLAYA ÇIKIYORLAR

Yaz ayında Manavgat ilçesi Hocalı Mahallesinden Akseki ve Bozkır ilçesi sınırlarında bulunan Dipsiz Göl Hocalı Yaylası'na çıkan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan yaşlı çift yayladan eve dönerken yoğun kar yağışı nedeni ile hayvanları ile birlikte kayboldular. Yaşlı çiftin bugün saat 11.00 sıralarında Hocalı Yaylasından dönüşe geçtikleri ve Yarpuz Yaylası yakınlarında ise hayvanlarını kar ve tipi nedeni ile kaybettiler. Hayvanlarını aramaya başlayan yaşlı çift kar ve tipi sebebiyle yolu bulamayınca kayboldu. Yakınları yaşlı çifte ulaşamayınca durumu acil durum merkezine bildirdi.

Bölgeye AFAD ve Büyükşehir ekipleri sevk edildi Bölgeye Antalya Afet ve Acil Durumu Müdürlüğünden (AFAD) 4 ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki hizmet biriminden 4 personel ile iş makinaları sevk edildi. Yer yer 50 santimetreyi bulan karla kaplı Yaklaşık 20 kilometrelik yayla yolunu açan ekipler saat 19.30 sıralarında Yarpuz Yaylasında bir ağacın dibinde 70 yaşındaki Naciye ve Mustafa Akın çifti 2 kuzusu ve 1 tavuğuna sarılmış halde bulundu. Zor çalışmalar sonrasında bulunan çift Yayladan Zirve tesislerinde bekleyen 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından ise Yaşlı çift Hastanede tedavi altına alındı.