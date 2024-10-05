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Karayolundaki heyelan anı kamerada
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Karayolundaki heyelan anı kamerada

Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024, 00:45 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2024, 00:54

Ereğli'de yağışlar sonrası taş duvar yıkıldı, ulaşım kontrollü sağlanıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle Plajlar mevkisinde bulunan taş duvarlar yıkıldı. Duvarın çökme anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.
İlçede daha önce yaşanan heyelanlara karşı inşa edilen taş duvarlar, son yaşanan yoğun yağışların ardından tekrar heyelan meydana gelmesiyle hasar gördü. Yıkılan duvarlardan kopan büyük kaya parçaları, yol üzerine inerek tehlike oluşturdu. Yaşanan bu durum üzerine Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgede güvenlik önlemleri aldı.
Heyelanın yaşandığı bölgeye bariyerler konularak kaya parçalarının kara yoluna inmesi engellendi. İlçeye giriş istikametinde ise trafiğin kontrollü şekilde alternatif güzergahlardan devam etmesi sağlandı. Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürürken ve güvenliği sağlamak için yoğun önlemler aldı.

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