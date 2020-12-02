Karar yazarı sözde ilahiyatçı Mustafa Öztürk’ten Kur'an-ı Kerim hakkında skandal sözler: Bu Allah dili olabilir mi?

Davutoğlu tayfasının medya organı olan Karar Gazetesi yazarı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ile ilgili yaptığı konuşmada, ayetlerden örnek vererek “Bu Allah’ın dili olabilir mi?” ifadelerini kullandı. Kutsal kitabımıza dil uzatan Öztürk'ün sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Vatandaşlar, "Böyle bir adam fakültelerde gençlerimizi zehirliyor" diyerek Mustafa Öztürk'ün ihraç edilmesini istedi.

Karar Gazetesi'nde yazılarına devam eden Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olan Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim hakkında yaptığı konuşmada, tepki çeken sözler kullandı.





BU ALLAH DİLİ OLABİLİR Mİ?

Video kaydı ortaya çıkan konuşmasında Öztürk, "Kur'an 23 sene Velid bin Mugire aşağı Asbil Vahil yukarı deyip bütün kadrajını Hicaz-Taif-Medine'ye sıkıştırmış. İnsanlığa son söyleyeceği sözün çapı oradaki 3-5 lavuk müşrik. Ve o müşriğe Kur'an'da öyle küfürler var ki. Hem 'kel' hem 'fodul' ve 'piç' ifadesi kullanılıyor" şeklinde konuşarak "Bu Allah dili olabilir mi? İnsani dil olamaz mı? Olabilir. Yanmış canı. Feverandır. Olabilir" diyor.





Ayetlerdeki kelimeleri argo bir lisana indirgeyip çevirmekle suçlanan Öztürk'ün konuşmasına sosyal medyada tepki yağdı.





İHRAÇ EDİLSİN!

Sosyal medya kullanıcıları, sözde ilahiyatçının sözlerine büyük tepki gösterdi.





Twitter'da #MustafaÖztürkİhraçEdilsin etiketiyle binlerce paylaşım yapılırken, vatandaşlar fakültelerde ders vererek gençleri zehirleyen sözde ilahiyatçının acilen ihraç edilmesini talep etti.















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