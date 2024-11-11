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Karaman’da sollama kaza getirdi: 2’si çocuk 4 yaralı
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Karaman’da sollama kaza getirdi: 2’si çocuk 4 yaralı

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 23:03 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2024 23:03

Karaman’da yolcu otobüsünü sollamaya çalışan otomobil, kontrolden çıkarak orta refüjdeki ağaçları devirdi. Kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralanırken, araçta sıkışan 2 kişiyi itfaiye kurtardı.

Karaman'da sollama az kalsın can alıyordu. Kaza, akşam saat 19.45 sıralarında Hisar Mahallesi Karaman-Mersin çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. idaresindeki 70 DZ 004 plakalı otomobil, önünde seyretmekte olan M.A. yönetimindeki 42 TC 009 plakalı yolcu otobüsünü sollamaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak ağaçları devirdi. Kazada sürücü ile araçta bulunan H.K., E.K. (10) ve H.E.K. (12) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan M.S. ve H.K. itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içinde sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları devam ederken, anne H.K'nin "Çocuklar nerde demesi?" üzerine görevliler çocukların durumu iyi diyerek kadını sakinleştirdi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle tek şeridi bir süreliğine trafiğe kapatılan yol, otomobilin olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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