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Karaman’da silahlı çatışma kamerada!
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Karaman'da silahlı çatışma kamerada!

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 19:27 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2025 19:27

Karaman'ın Çeltek Mahallesi Gufrani Caddesi üzerinde silahlı çatışma meydana geldi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Karaman'da sokak ortasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Çeltek Mahallesi Gufrani Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, A.B.C. ve yanındakiler araç ile seyir halindeyken, aralarında husumet bulunan H.C.V. ve yanındakiler başka bir araçla seyir halindeyken karşılaştı. İki taraf arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Olayda A.B.C. tüfekle vurularak yaralanırken, H.C.V. ve yanındakiler araçla olay yerinden kaçtı. Çatışma sırasında kurşunlar bir iş yerine de isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan A.B.C. aracıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Tedavi altına alınan A.B.C.'nin vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet ettiği öğrenilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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