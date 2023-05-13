Haberler Haber Videoları KARAMAN SEÇİM SONUÇ 2023! YSK SEÇİM SONUÇLARI KARAMAN oy oranları, hangi parti ne kadar, yüzde kaç oy aldı | Video

KARAMAN SEÇİM SONUÇ 2023! YSK SEÇİM SONUÇLARI KARAMAN oy oranları, hangi parti ne kadar, yüzde kaç oy aldı | Video

KARAMAN SEÇİM SONUÇ 2023! YSK SEÇİM SONUÇLARI KARAMAN oy oranları, hangi parti ne kadar, yüzde kaç oy aldı | Video
13.05.2023 23:57

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Türkiye 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçim sonuçlarına odaklandı. En merak edilen detaylardan birisi de seçim sonuçları ve oy oranları oldu. Bu kapsamda KARAMAN seçim sonuçları merak ediliyor. Vatandaşlar en doğru seçim sonuçları takvim.com.tr farkıyla saniye saniye güncellenen verilerle takip edebilir. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları ve oy oranlarını seçim sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

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14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan genel seçim sonuçları 85 milyon vatandaşımızın merak ettiği bir konu oldu. Milletvekili genel seçimlerine 24 siyasi partiyle Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı katılıyor. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden birisi de seçim sonuçları oluyor. Özellikle son saatlerde KARAMAN SEÇİM SONUÇLARI hakkında arama motorlarında yapılan araştırmalar yükselişe geçti. 14 Mayıs 2023 KARAMAN Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları ve oy oranlarını takvim.com.tr farkıyla sizlere sunuyoruz.

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KARAMAN SEÇİM SONUÇLARI 2023

Karaman seçim sonuçları belli olduğu an haberimizde yer alacaktır. Tüm sonuçları anbean sizlere aktaracağız.

SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamaya göre oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak. Saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek. İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamasına ilişkin takvim yürürlüğe girecek.

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