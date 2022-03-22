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Karadeniz'de serseri mayın tehlikesi: Her birinde 20 kilo TNT var! Deniz Kuvvetleri NAVTEX yayınladı

Karadeniz'de serseri mayın tehlikesi: Her birinde 20 kilo TNT var! Deniz Kuvvetleri NAVTEX yayınladı
22.03.2022 11:19

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Rusya Ukrayna savaşından son dakikalar... Hemen yanıbaşımızdaki Rusya Ukrayna savaşı sonuçlarıyla da Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Ukrayna'nın Rus savaş gemilerine karşı Odessa açıklarına döşediği iddia edilen mayınlar, Karadeniz'deki fırtına dolayısıyla çıpalarındna kurtulup sürüleniyor. Bu mayınlar Türkiye için de tehlike oluşturdu. Deniz Kuvvetleri NAVTEX yayınlayarak gemileri mayınlar konusunda uyardı ve gözcülük yapılmasını istedi. Öte yandan Sovyet döneminden kalma olan mayınların her biri 172 kilogram ve 20 kilogram TNT yüklü. Mayınlar infilak ettiğinde gemileri batırabiliyor.

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