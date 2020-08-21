Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfi! Gazın kalitesi nasıl? Bakan Dönmez açıkladı!

21.08.2020 16:22

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünyanın günlerdir beklediği müjdeyi açıkladı. Erdoğan "Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz Tuna1'deki sondajında hamd olsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda” dedi. Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Fatih Sondaj Gemisi’nden canlı yayına bağlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Burada bulunan gazın miktarı kadar kalitesi de çok önemliydi ve yapılan tüm testlerin ardından gazımızın üst düzey kalitede olduğunu da duyurmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar;

Sayın Cumhurbaşkanım; zatıalinizi ve aziz milletimizi Fatih Sondaj gemisinden selamlıyorum. Bugün çok önemli bir gün. Türkiyemiz için, milletimiz için tarihi dönüm noktalarında olacak bir günün heyecanını yaşıyoruz.

"81 İLİMİZDE DOĞAL GAZ VAR, ARTIK KENDİ GAZIMIZI KULLANACAĞIZ"

Bir anektodla sözlerime başlamak istiyoruz. Bakanlık görevini sayın Albayrak'tan aldığım gün aramızda şöyle bir görüşme gerçekleşmişti. Tüm şehirlerimize doğal gazı götürdüğümüzü ifade etmiştim. Bugün 81 ilimizde doğal gaz var. 60 milyon vatandaş doğal gaza erişmiş durumda. Yeni dönemde odaklanacağımız esas konunun doğal gaz ve petrol arama olacağını ifade etmiştim. Siz de kolaylık dilemiştiniz.

FATİH GEMİSİNİ UĞURLARKEN "ELİNİ ÇABUK TUT" DEMİŞTİNİZ

Fatih sondaj gemisini 2018'de Antalya'ya göndermeden önce şöyle bir diyalog gerçekleşmişti aramızda. "Desteğiniz bizim için çok önemli. İngiltere 150'inci denemede buldu, Norveç 30'uncu denemede buldu" deyince, "Bizim o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih" demiştiniz.

"2 BİN KİLOMETRENİN RÖNTGENİ ÇEKİLDİ"

Dedik ki, potansiyeli en yüksek olan lokasyonlara ağırlık vereceğiz. İnşallah ilk 10 sondajda bir keşif yakalayalım. Bugün burası dokuzuncu derin deniz sondajımız. Rabbimize hamd ediyorum, bizi bu güzel keşifle buluşturdu. Bu bölgedeki sismik çalışmalara 14 ay önce Batı Karadeniz Sakarya Gaz Sahası bölgesinde başladık. 2 bin kilometrelik alanın adeta röntgen filmini çektik.

"10 GÜN ARA VERDİK"

İki tane önemli gaz kaynağı adını verdiğimiz rezervi kestik. Gazla buluştuk, sondaja bir hafta 10 gün ara verdik. Sürekli testleri yapıldı. Detaylı çalışmalardan sonra, sizin de biraz önce açıkladığı gibi gaz miktarını, rezerv miktarını tespit ettiler. Burada işlemimiz henüz bitmedi. Yaklaşık 1000 metrelik daha derine ineceğiz. Sismik veriler bize aşağıda iki katmanın daha olduğunu, dolayısıyla kuvvetle muhtemel inşallah oralarda da gaz kaynağına ulaşacağımızı gösteriyor.

Yine bu bölgede, inşallah en kısa süre içerisinde yeni tespit kuyularını açacağız. Sizin de bize koymuş olduğunuz hedef inşallah cumhuriyetimizin yüzüncü yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız.

Biz her zaman inandık. Büyük bir sabır, inançla bu yola çıktık. Her fırsatta kararlılığımızı varsa mutlaka bulacağız. Siz de ancak arayanlar bulur dediniz, biz de aradık bulduk hamd olsun. Burada milletimizin duası son derece önemli. Bazen moralimizin düştüğü anlar oldu. Şahsım dahil, birçok Türkiye Petrolleri çalışanları yaptırımlarla, engellemelerle karşılaştı. Ama sizin arkamızda dimdik durmanız, azimle kararlılıkla bu işlemleri devam ettirdik.

MİLLETİN DUASI

Milletimizin duasını hep hissettik. Hatta öyle anlar geldi ki, bazı keşiflerimiz olumsuz sonuçlansa da ismini bilmediğim mesaj atan vatandaşlarımız "Bulamasanız da önemli değil. Bayrağımızı dalgalandırmanız her şeyin ötesinde" diyerek bize destek verdiler.

"GAZIN KALİTESİ DE ÇOK ÖNEMLİYDİ VE HEDEFE ULAŞTIK"

Burada bulunan gazın miktarı kadar kalitesi de çok önemliydi ve yapılan tüm testlerin ardından gazımızın üst düzey kalitede olduğunu da duyurmak istiyorum. Bu süre içerisinde Türkiye Petrolleri çalışanlarına da, çeşitli baskılar uygulandı. Bunlardan iki tanesi AB vatandaşıydı, ailelerine baskı yaptılar. Bu çalışanlarımız bize gelerek "biz burada mutluyuz. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak istiyoruz" dediler. Ve şu anda o iki çalışanımız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bizlerle birlikte omuz omuza çalışıyor.

Önceki dönem Bakanımız, Hazine ve Maliye Bakanımız süreci başından sonuna takip etti. Her gün destek oldu. Dışişleri Bakanımız haklı davamızı sonuna kadar savundu. Milli Savunma Bakanımız bizi donanmasıyla hiç yalnız bırakmadı. Burada adını sayamadığımız tüm bakanlıklarımıza verdiği destekten dolayı şükranlarımızı sunuyoruz.