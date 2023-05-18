Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen toplantıda; parti il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve milletvekili adaylarına canlı bağlantıyla hitap etti.



Görevlerini tamamlayan 27. dönem milletvekillerine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni seçilen 28. dönem milletvekillerini de tebrik etti.

Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak 14 Mayıs'ta dünyaya örnek olacak bir demokrasi sınavı verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmalarında ve seçim günü sandık başında samimi gayretle millî iradenin en sağlıklı şekilde sandığa yansıması için görev yapanlara şükranlarını sundu.

KARADENİZ TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Toplantı vesileyle tüm dünyaya bir müjde vermek istediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Ülkemizin ve şahsımın yoğun gayretleriyle başlatılan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı biliyorsunuz. Türkiye'nin öncülüğü, Rusya ve Ukrayna'nın yapıcı tutumları, Birleşmiş Milletler'in kolaylaştırıcılığı sayesinde 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan anlaşma çeşitli defalar uzatılmıştı. Son uzatmanın süresi bitmek üzereydi. Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın iki ay daha uzatılmasına karar verildi. Küresel gıda tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesi özellikle ihtiyaç sahibi ülkelerin tahıla ulaşımının kolaylaştırılması bakımından hayati öneme sahip bu kararın tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum. Anlaşmanın tüm şartları yerine getirilerek bundan sonraki süreçte de devam etmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz."

"Rus dostlarımız Mykoloaiv ve Olvia limanlarındaki Türk gemilerinin çıkışına da engel olmayacaklarını bildirdiler, bunun için de kendilerine müteşekkiriz" sözleriyle konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın önce kalıcı bir ateşkes, sonra da barışla sonuçlanacağı günleri de görmeyi ümit ettiklerini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bu süreçteki çabalara verdiği samimi destek için şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye yapıcı iş birliği, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e de süreçteki gayretleri için teşekkür etti.