Karadeniz gazı için kritik viraj dönüldü: Yol haritası ortaya çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos 2020'de Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettiğini açıklamıştı. Söz konusu keşif, Türkiye'nin tarihindeki en büyük gaz keşfi olarak kayıtlara geçmişti.

540 MİLYAR METREKÜPE ULAŞTI

Başkan Erdoğan, 17 Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusunda saptanan 85 milyar metreküp artışla toplam rezerv miktarının 405 milyar metreküpe ulaştığını açıklamıştı.

Karadeniz'deki gaz rezervi, Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük keşfin ardından ise toplamda 540 milyar metreküpe ulaştı.

Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğalgazı taşıyacak borular, sığ kısımların ardından 'Castorone' adlı gemi tarafından derin sularda deniz tabanına yerleştirilmeye başlandı.

5 BİNDEN FAZLA PERSONEL MESAİDE

Her gün bir aşamanın daha geçildiği projede karadaki çalışmaların hızı denizde de aynı süratle ilerliyor. Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğalgaz keşfi olarak kayıtlara geçen Sakarya Gaz Sahası'nda 5 binin üzerinde personel mesai harcıyor.

Gelecek yılın ilk çeyreğinde milli doğalgaz iletim sistemine bağlanması planlanan yerli gaz için yürütülen çalışmalar Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde devam ediyor.

BORU SERİMİNDE DERİN SULARA GEÇİLDİ

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekiplerinin yoğun mesai yürüttüğü çalışmalarda Sakarya Gaz Sahası ile Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ni buluşturacak boruların da döşenmesi sürüyor.

İlk olarak sığ kısımlarda başlayan boru seriminde derin sulara geçildi.

Sığ kısımlarda boru döşeme işleminde sona gelen 'Castoro 10' isimli gemi, derin sular için görevini dev 'Castorone' gemisine devretti.

6 Temmuz'da Filyos açıklarında demirleyen gemi, 325 uzunluğunda, 39 metre genişliğinde, 56 bin 529 groston ağırlığında.

SONBAHARDA TAMAMLANACAK

Castorone'ye boru yükleme işlemi de açıkta gerçekleşiyor. Filyos Limanı'nda bulunan her biri 12 metre uzunluğundaki borular destek gemilerine, ardından da yaklaşık 500 metre açıktaki Castorone'ye yükleniyor.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından gemi, boru serimine başladı. Dev geminin sonbahar başına kadar bu işlemleri bitirmesi planlanıyor. Geminin sonbahara kadar yaklaşık 165 kilometre boru serimi yapması planlanıyor.

DÜNYANIN EN HIZLI YAPILAN PROJESİ

Karadeniz'e ilk borular, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 13 Haziran'da Filyos'ta gerçekleşen törende sığ kısımlardaki deniz tabanına indirilmişti. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Bugün 'Bismillah' diyerek ilk boruları denize indiriyor, ardından da ilk kaynağımızı yapıyoruz.

Derin deniz tarafında da inşallah ilk kaynağı önümüzdeki ay vuracağız" demişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, "Sakarya Gaz Sahası, keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesi olarak tarihe geçecek" ifadelerini kullanmıştı.

2023'TE ŞEBEKEYE VERİLECEK

Sakarya Gaz Sahası'nda deniz altına kurulacak üretim sistemine ilk olarak 6 ila 10 kuyu bağlanacak ve bu kuyulardan günlük 10 milyon metreküp gaz üretilerek 2023'te Türkiye'nin doğal gaz şebekesine verilecek.

Bu miktar yıllık bazda 3.5-4 milyar metreküpe denk gelirken, üretim dünyadaki bu tür sahalarda olduğu gibi kademeli olarak artacak.

Karadeniz'de en yüksek üretim seviyesine 2027-2028'de ulaşılması beklenirken, bu dönemde günlük 40 milyon metreküp, yıllık bazda ise yaklaşık 15 milyar metreküp gaz üretilmiş olacak.