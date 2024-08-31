KARABÜK'TE SEL!

Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2024, 20:20 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2024, 20:20

Karabük'te akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, kenti olumsuz etkiledi. Özellikle 100. Yıl Mahallesi'nde yoğun şekilde hissedilen yağışlar, birçok iş yeri ve evde su baskınlarına neden oldu. Araçlar park halinde suya gömüldü ve bölgedeki vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yollar Göle Döndü

Şiddetli yağışlar nedeniyle Karabük-Safranbolu yolu başta olmak üzere kent merkezindeki birçok yol adeta göle döndü. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, metrekareye 45 kilogram yağış düştüğü bildirildi. Şu ana kadar yetkililere 110'dan fazla su baskını ihbarı ulaştı.

Ekipler Seferber Oldu

Yağışların etkisiyle birlikte belediye ve itfaiye ekipleri hızla harekete geçti. Bölgedeki su baskınlarına müdahale eden ekipler, suların tahliyesi ve yolların yeniden trafiğe açılması için yoğun çaba harcıyor. Karabük'te yaşayanlar, yağışların dinmesini beklerken, yetkililerden gelen uyarılarla dikkatli olmaları konusunda bilgilendiriliyor.