SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Karabük’te öğrenci servisi iş yerine girdi: Olası faciadan dönüldü!
Haberler Haber Videoları

Karabük'te öğrenci servisi iş yerine girdi: Olası faciadan dönüldü!

Giriş Tarihi: 5.05.2025 19:09:05

Safranbolu Esentepe Mahallesi İncekaya Caddesi’nde freni boşalan öğrenci servisi, kaldırıma çarptıktan sonra bir iş yerine girdi. Araçta öğrenci bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Esentepe Mahallesi İncekaya Caddesi'nde , Sadettin Oral (65) idaresindeki 78 S 6046 plakalı öğrenci servisi , frenlerinin tutmaması nedeniyle önce kaldırıma çarptı, ardından bir iş yerine daldı .

Kazada, servis aracında öğrenci bulunmaması büyük bir faciayı önledi . İş yeri sahibi Hüseyin Gürbüztürk, kazadan 30 santimetre farkla kurtuldu .

Maddi hasarın oluştuğu olayda şans eseri yaralanan olmadı . Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı .

İş yeri sahibi Hüseyin Gürbüztürk , "İş yerinin açılışı bugün yapılacaktı" diyerek 350-400 bin TL zararı olduğunu belirtti.

Servis sürücüsü Sadettin Oral , kendisine tepki gösteren iş yeri sahibinin kızına, "Süratim yoktu, 3. vitesle geliyordum. Frenlerim bir anda boşaldı. Yoksa kurtarmak için çok çabaladım" diyerek yaşananları anlattı.

SIRADAKİ VİDEO
Türkiye'de 05.05.2025 yoğunluğu: Çiftler nikah salonlarına akın etti
05.05.2025Pazartesi
Özgür Özel’i yumruklayan saldırganın saldırı öncesi açma germe yaptığı anın görüntüsü ortaya çıktı
05.05.2025Pazartesi
AK Parti MYK toplandı!
05.05.2025Pazartesi
Başakşehir’de TIR dehşeti: 1 ölü!
05.05.2025Pazartesi
Gaziosmanpaşa'da şantiye kavgası!
05.05.2025Pazartesi
Bunlar da Var
Şişli’de kadın cinayeti! 01:55
Şişli'de kadın cinayeti! Tüyler ürperten görüntü kamerada!
05.05.2025Pazartesi
Ankara Çubuk’ta silahlı saldırı: Hatice Çınar toprağa verildi 03:06
Ankara Çubuk’ta silahlı saldırı: Hatice Çınar toprağa verildi
04.05.2025Pazar
CHP Genel Başkanı Özgür Özel tokatlı saldırı! İşte o anlar 00:16
CHP Genel Başkanı Özgür Özel tokatlı saldırı!
04.05.2025Pazar
Amasya Merzifon’da anne cinayeti: Oğlu gözaltına alındı 00:35
Amasya Merzifon’da anne cinayeti: Oğlu gözaltına alındı
04.05.2025Pazar
CANLI YAYIN