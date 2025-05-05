Karabük’te öğrenci servisi iş yerine girdi: Olası faciadan dönüldü!

Giriş Tarihi: 5.05.2025 19:09:05

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Esentepe Mahallesi İncekaya Caddesi'nde , Sadettin Oral (65) idaresindeki 78 S 6046 plakalı öğrenci servisi , frenlerinin tutmaması nedeniyle önce kaldırıma çarptı, ardından bir iş yerine daldı .

Kazada, servis aracında öğrenci bulunmaması büyük bir faciayı önledi . İş yeri sahibi Hüseyin Gürbüztürk, kazadan 30 santimetre farkla kurtuldu .

Maddi hasarın oluştuğu olayda şans eseri yaralanan olmadı . Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı .

İş yeri sahibi Hüseyin Gürbüztürk , "İş yerinin açılışı bugün yapılacaktı" diyerek 350-400 bin TL zararı olduğunu belirtti.

Servis sürücüsü Sadettin Oral , kendisine tepki gösteren iş yeri sahibinin kızına, "Süratim yoktu, 3. vitesle geliyordum. Frenlerim bir anda boşaldı. Yoksa kurtarmak için çok çabaladım" diyerek yaşananları anlattı.