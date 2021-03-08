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Karabük'te eşini darp eden kocaya 30 gün evden uzaklaştırma cezası

Karabük'te eşini darp eden kocaya 30 gün evden uzaklaştırma cezası
08.03.2021 18:46
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bu kez Karabük’te kadına şiddet olayı yaşandı. Tartıştığı eşine tehdit ve hakaretlerde bulunduktan sonra darp eden Ayhan D.’ye sadece 30 gün evden uzaklaştırma cezası uygulandı.


Olay sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Ayhan D. isimli şahıs tartıştığı eşine tehdit ve hakaretlerde bulunduktan sonra darp etti. 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nde eşi tarafından şiddet gördükten sonra hastanelik olan Derya D. durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan dayakçı koca sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü. İşlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Ayhan D.'ye 6284 sayılı kanun kapsamında 30 gün evden uzaklaştırma cezası verildi.

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