Haberler Haber Videoları Karabük trafik kazası! Minibüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Karabük trafik kazası! Minibüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Karabük trafik kazası! Minibüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
29.06.2023 09:06

OTOMATİK OYNAT

Haber 03:30
Tartıştığı eşinin dedesini ve...
Haber 01:29
Antalya'da feeci kaza! 30...
Haber 01:23
Türkiye Mavi Vatan planını...
Haber 02:32
Diyarbakır'da hafif ticari...
Haber 02:21
Haliç eski günlerine geri...
Haber 00:22
Konya'da husumetlisini öldüren...
Haber 01:52
Esenyurt'tan kayboldu cesedi...
Haber 01:07
Brüksel'de üçlü zirve!
Haber 01:09
Fatih'te depo yangını
Haber 00:32
Sulama kanalında ölü bulundu!...
Haber 00:45
4.7 büyüklüğünde deprem!...
Haber 01:05
Erdoğan Stoltenberg görüşmesi...

Karabük'te şehir içi yolcu minibüsünün çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber Videoları
KARABÜK'te yolun karşısına geçmek isterken yolcu minibüsünün çarptığı Selahattin Tabak (70) yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi 33 nolu Cadde'de meydana geldi. Yoldan karşıya geçmeye çalışan Selahattin Tabak'a sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Karabük Belediyesi'ne ait yolcu minibüsü çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Tabak, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tabak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
SON DAKİKA