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Karabük merkezli 4 İlde FETÖ üyelerini yurt dışına kaçıranlara operasyon: 13 gözaltı

Karabük merkezli 4 İlde FETÖ üyelerini yurt dışına kaçıranlara operasyon: 13 gözaltı
19.06.2023 19:52

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşadıkları yenilginin ardından FETÖ ve PKK destekçileri yurt dışına kaçmak için her yolu deniyor. Karabük merkezli 4 düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY üyelerinin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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Milli irade düşmanları FETÖ destekçileri seçim sonrası rotalarını yurt dışına çevirdi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri FETÖ/PDY üyelerinin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği belirlenen 14 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Karabük, Zonguldak, Edirne ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı adliye kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.Y., A.T. ve O.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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