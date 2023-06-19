Karabük merkezli 4 İlde FETÖ üyelerini yurt dışına kaçıranlara operasyon: 13 gözaltı

Milli irade düşmanları FETÖ destekçileri seçim sonrası rotalarını yurt dışına çevirdi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri FETÖ/PDY üyelerinin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği belirlenen 14 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Karabük, Zonguldak, Edirne ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı adliye kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.Y., A.T. ve O.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.