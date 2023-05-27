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Kara gün: 27 Mayıs 1960 darbesi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Menderes'in kabrine ziyaret

Kara gün: 27 Mayıs 1960 darbesi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Menderes'in kabrine ziyaret
27.05.2023 14:56

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Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın naaşlarının bulunduğu Topkapı'daki anıt mezarı ziyaret etti. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmasında, yarın gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine işaret ederek, "Yarın sandığa giderek, darbeler, cuntalar ve muhtıralar döneminin bittiğini vurgulamak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da merhum Başbakan Adnan Menderes'in anıt mezarını ziyaret ediyor.

Erdoğan'ın' açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:
Bugün cumhuriyet tarihimizin en kara günlerinden birinin yıldönümü vesilesiyle bir aradayız. Bundan 63 yıl önce bir 27 Mayıs günü Türkiye çok partili siyasi hayata geçtikten sonraki ilk askeri darbesine maruz kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grubun gerçekleştirdiği bu darbe demokrasi ve kalkınma hamlemizi engellemekle kalmamış, yüreklerimizde derin yaralar açmıştır.

Demokrat Parti'nin Genel Başkanı ve Başbakan olarak ülkemize verdiği hizmetlerle milletimizin gönlünde özel bir yeri olan Menderes, darbe yönetimi tarafından kurulan uyduruk mahkemenin kararı ile idam edildi. Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı Yassı Ada uzun yıllar boyunca vatandaşlarımızın dilinde Yassı Ada olarak telaffuz edilmiştir. Biz burayı aldık, şehitlerimizin anısını ilelebet yaşatacak şekilde Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik.

Yarın sandığa giderek, darbeler, cuntalar ve muhtıralar döneminin bittiğini vurgulamak için sabırsızlanıyoruz.

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