Haberler Haber Videoları Kar eseratinde Büyükelçi görüşmesi keşmekeşi! Hangisi doğru söylüyor? Kılıçdaroğlu mu, İmamoğlu mu?

Kar eseratinde Büyükelçi görüşmesi keşmekeşi! Hangisi doğru söylüyor? Kılıçdaroğlu mu, İmamoğlu mu?

Kar eseratinde Büyükelçi görüşmesi keşmekeşi! Hangisi doğru söylüyor? Kılıçdaroğlu mu, İmamoğlu mu?
04.02.2022 11:54

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CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul kar esaretindeyken İngiliz Büyükelçi'yle görüşmesi büyük tepki çekmişti. İmamoğlu'nun büyükelçilerle görüşmesinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberinin olup olmaması ise büyük merak konusu olmuştu. İmamoğlu konuyla ilgili soruya "Beni niye takip etsin?" diye yanıt verirken Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında "Haberim var" açıklaması yaptı. Çelişkili açıklamaların ardından hangisi doğru söylüyor? sorusu akıllara gelirken Kılıçdaroğlu'nun sarsılan otoritesini kurtarmak için mi böyle bir açıklama yaptığı merak edildi.

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