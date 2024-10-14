Kapıkule'de otomobilin koltuğunun altında 2 kaçak göçmen yakalandı

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024, 19:46 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024, 19:46

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'na yurt dışına çıkmak için gelen otomobilin arka koltuklarının altına yapılan gizli bölmede Suriye uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri kaçırdıkları belirlenen Bulgaristan uyruklu 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü koordinesinde Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, koordineli olarak göçmen kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında yurt dışına çıkış yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Bulgaristan plakalı otomobilde arama yapıldı. Otomobilin arka koltukları altına yapılan gizli bölmede Suriye uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı. Araçta bulunan Bulgaristan uyruklu A.A.N. ve K.İ.C. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.A.N. ve K.İ.C., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.