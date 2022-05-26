Kaostan beslenen George Soros'un aklı fikri savaşta! Batı'yı Rusya'ya karşı gazladı...

Dünyanın birçok ülkesinde iç savaş ve darbeleri organize ettiği bilinen George Soros, Ukrayna'nın Rusya karşı kışkırtılmasının ardından başlayan savaşa ilişkin açıklama yaptı. Kaostan beslenen George Soros, Rusya-Ukrayna savaşının 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı olabileceğini iddia etti. Batı'yı, "Avrupa doğru yönde ilerliyor. Ukrayna'nın işgaline tarihinde hiç olmadığı kadar büyük bir hızla birlik içinde ve kuvvetle yanıt verdi" ifadeleriyle gazlayan Soros yaşanan krizden memnun olduğunu da adeta itiraf etti.