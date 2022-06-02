Kangal köpeği koyun sürüsüne yaklaşan ayıyı kovaladı

Tokat’ta kangal köpeğinin sürünün yanına kadar gelen ayıyı uzaklaştırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Köpeğinin tek başına ayı ile mücadele ettiğini ifade eden Şahin, “Köpeğimiz olmasa belki de bizim dünyada olma şansımız yoktu” diye konuştu.