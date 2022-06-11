Kandilli’de savcıyı vuran silah 'İnönü' yalısından! Tetiğe Sevinç İnönü’nün yeğeni Burak Mengenecioğlu bastı

Kocaeli'de görev yapan savcıyı Üsküdar'da balık tutarken silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli Burak Mengenecioğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.



BALIK TUTANLARLA HUSUMET YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Burak Mengenecioğlu'nun serbest bırakılması üzerine, savcılık karara itiraz etti. İtirazında, şüphelinin suçlamayı kabul ettiğine yer verilerek atış yapılan mesafenin yakın olduğunu ve şüphelinin daha önce de bölgede balık tutanlarla husumet yaşadığı anlatıldı.

Tutuklama talebinin hakimlik tarafından reddedildiğini belirten savcılık itirazında, mevcut delil durumu dolayısıyla "basit yaralama" suçundan Burak Mengenecioğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, şüpheli Burak Mengenecioğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Kandilli'de balık tuttuğu sırada Gebze Cumhuriyet Savcısı Halis Cengiz'in başından tüfek saçmalarıyla yaralanmasına ilişkin soruşturmada perde arkası aralandı. Silahın, Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün yalısından ateşlendiği, ateşleyenin ise Sevinç İnönü'nün yeğeni, ünlü armatör Uğur Mengenecioğlu'nun oğlu Burak Mengenecioğlu olduğu tespit edildi.

Üsküdar Kandilli sahilinde 29 Mayıs'ta balık tutan Gebze Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Halis Cengiz, başına saçma isabet edince büyük şok yaşadı. Nereden geldiği bilinmeyen saçmayla yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan Savcı Cengiz, hastaneye kaldırılırken konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla soruşturma başlatıldı.

YALIDAN SAHİLE 6 METRE

Ulaşılan soruşturma detaylarına göre; savcının balık tuttuğu alanın yan tarafında Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'ye ait Edip Efendi Yalısı olduğu ve savcının başına isabet eden saçmanın yalıdan ateş edildiği ortaya çıktı. Savcı ile yalı arasında yaklaşık 6 metrelik mesafe olduğu ve yalının camından havalı tüfekle ateş açıldığı, tüfekten çıkan saçmaların ise savcının başının arka tarafına isabet ettiği saptandı. Edip Efendi Yalısı'nın selamlık bölümünde Sevinç İnönü'nün, haremlik bölümünde ise kardeşi Sevilay Mengenecioğlu'nun ikamet ettiği öğrenildi. Olay günü Sevinç İnönü'nün yalıda olmadığı belirtilirken, saçmanın çıktığı silahı ateşleyenin ise Sevilay Mengenecioğlu ile ünlü armatör Uğur Mengenecioğlu'nun oğlu Burak Mengenecioğlu olduğu belirlendi.

'OLTAM YALININ CAMINA ÇARPMIŞTI'

Cumhuriyet Savcısı Halis Cengiz'in ifadesinde balık tutmak için Kandilli'deki sahile gittiğini, oltasını denize atmak için kaldırdığında oltanın yalının camına çarptığını, bir süre sonra ise başının arka kısmında bir acı hissettiğini, elini başının arkasına götürdüğünde elinin kan olduğunu ve bu şekilde vurulduğunu anladığını söyledi. Olayın ardından yalıya gelen polis ekiplerinin yalıdakilerin ifadesini alacaklarını söylemesi üzerine Burak Mengenecioğlu ateş açanın kendisi olduğunu itiraf etti.





AİLE YADİGÂRI OLAN TÜFEĞİ DENİYORMUŞ

Burak Mengenecioğlu, "Olay günü aileden kalma 40 yıllık tüfeği denize doğru ateş etmek için teyzemin tarafına geçtim. Amacım stres atmak ve tüfeğin çalışıp çalışmadığını kontrol etmekti. Yalının camından 2 el denize doğru ateş ettim" dedi. Sabah'ta yer alan habere göre, camdan baktığında kimseyi görmediğini söyleyen Mengenecioğlu, savcının vurulduğunu ertesi gün orada görevli polis memurlarından öğrendiğini, amacının kimseyi yaralamak olmadığını, yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu beyan etti.