Haberler Video Haber Videoları Kandil'in sözcüsü HDP'li Sezai Temelli: Öcalan'a tecrit kalksın

Kandil'in sözcüsü HDP'li Sezai Temelli: Öcalan'a tecrit kalksın

Kandil'in sözcüsü HDP'li Sezai Temelli: Öcalan'a tecrit kalksın
17.12.2020 09:59
Ana Sayfa 07:13
Öterken bayılan Denizli...
Ana Sayfa 00:32
Sezai Temelli Öcalan'a...
Ana Sayfa 01:16
İstanbul merkezli 5 ilde...
Ana Sayfa 02:03
Denizli'de hareketli gece!...
Ana Sayfa 05:39
"Türk SİHA'ları Karabağ'da...
Ana Sayfa 02:09
Fed faiz kararını açıkladı!
Ana Sayfa 03:22
Selcan Hatun böyle hesap sordu
Ana Sayfa 03:10
Trabzonspor 90+9'da penaltı...
Ana Sayfa 05:43
'Yok artık' dedirten olay!...
Ana Sayfa 01:35
Bahçeli'den ABD'ye yaptırım...
Ana Sayfa 02:16
Belediye başkan yardımcısına...
Ana Sayfa 01:29
Irak'tan Türkiye'ye kritik...

Eli kanlı Kandil'in sözcüsü, CHP'nin müttefiki HDP'li vekil Sezai Temelli, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulanan tecrit için "hukuk devleti yıkılmıştır" yorumunda bulunarak, bebek katili Öcalan'a özgürlük istedi.


HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, Meclis Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerine konuştu. Temelli'nin gündeminde ise terörist elebaşı Abdullah Öcalan vardı.

Ülkede adaletin olmadığını belirten Temelli, PKK'lı terörist Abdullah Öcalan üzerindeki tecride dikkati çekti.

Kandil'in sözcüsü Temelli, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;

"ÖCALAN'A TECRİT KALKSIN"
"Gerçek bir hukuk reformu yapamayacak kadar bir adaletsizlik çarkının içine sürüklenmiş durumdayız. Adalet sisteminin, hukuk sisteminin nasıl buraya sürüklendiğine şaşırmamalıyız çünkü istisna halinin hukuku tecrittir.

Sayın Öcalan'a uygulanan tecrit sadece Kürt meselesini çözümsüzlüğe mahkum etmedi, hukuk devletinin de yıkımını gerçekleştirdi. Bu ülkede tecrit varsa hukuk devletinden, adaletten söz edemeyiz."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Haber Videoları