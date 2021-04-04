Kanal İstanbul'un Montrö'ye etkisi var mı? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanal İstanbul’un Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili hiçbir çelişkili durumun söz konusu olmadığını, 104 amiralin ise yayınladığı bildirinin iyi niyetli olmadığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, “Bildiri darbeyi çağrıştıracak üslupta! Bu bir muhtıradır” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber'de yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, 104 emekli amiralin gece yarısı yayımladığı darbe imalı bildiriye sert tepki gösterdi. Sözde bildirinin darbeyi çağrıştıran bir üslupla yazıldığını belirten Çavuşoğlu, "Bu bir muhtıradır. Bu milleti ve vatanı savunmak değildir." dedi.

"KANAL İSTANBUL KONUSUNDA TÜRKİYE'YE YÖNELİK BİR BASKI GELMEDİ"

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

"Şu ana kadar Kanal İstanbul konusunda Türkiye'ye yönelik bir baskı gelmedi. Montrö'nün Kanal İstanbul'a, Kanal İstanbul'un da Montrö'ye bir etkisi yok. Şunu soranlar oldu; Kanal İstanbul yapıldığı zaman Montrö'nün geçerliliği konusunda soru soranlar oluyor. Montrö Anlaşması sadece Boğaz'dan geçişi düzenlemiyor. Ülkelerin ne kadar gemi bulundurabileceği, tonajı ve bunun süresi dahil birçok sınırlamayı da belirliyor.

Ancak Boğaz'dan geçecek ticari gemileri zorla Kana İstanbul'dan geçirmeye yönlendirirsek o zaman bir tartışma olabilir. Burada mesele Kanal İstanbul ya da Montrö değil. Başlangıçta bu iki konuya vurgu olsa da onlar geçiş paragrafları. Esas ondan sonra sözde bildirideki cümlelere ve niyete bakmak lazım.

"BU BİR MUHTIRADIR"

Yani burada amaç siyasidir. Her konuda uluslararası anlaşmalar olabilir, Libya ile imzaladığımız Deniz Yetki Sınırlandırması Anlaşması olabilir. Bunlar tartışılabilir. Herkes farklı konularda görüşlerini söyleyebilir. Ancak emekli amiraller bu bildirisinin tamamen siyasi olduğunu görüyoruz. Bildiri darbeyi çağrıştıracak üslupta. Bu bir muhtıradır. Bu milleti ve vatanı savunmak değildir.

Bildiride Mavi Vatan diye belirttikleri dava, bugün layıkıyla Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz tarafından savunulmaktadır. Biz Doğu Akdeniz'de bu mücadeleyi verirken, bu bildiriye imza atan şahısların yanımızda durduğunu görmedik. Biz bunların hepsini, Türkiye'nin haklarını ve çıkarlarını savunuyoruz."