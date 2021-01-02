Kanal İstanbul ihalesi başlıyor

Dünyanın gözde projelerinden Kanal İstanbul’da Ocak ayı içinde imar planları askıya çıkıyor. Ardından da ihale süreci başlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Yılın ilk yarısında temelleri atılır diye düşünüyorum. 2021, Kanal İstanbul’un başladığı, hızlı şekilde yapıldığı bir olacak” dedi.

Dünyanın gözde projelerinden Kanal İstanbul'da Ocak ayı içinde imar planları askıya çıkıyor. Ardından da ihale süreci başlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yılın ilk yarısında temelleri atılır diye düşünüyorum. 2021, Kanal İstanbul'un başladığı, hızlı şekilde yapıldığı bir olacak" dedi.

ŞİMDİ SIRA KORAL'DA

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yasal haklarını savunması, Yunanistan'ı tedirgin etti. Savunma bütçesini yükseltti. İHA ve SİHA'lardan sonra Türk savunma ürünü olan Koral Elektronik Harp Sistemi de komşuyu panikletti! Yunan Savunma analistleri "Önlem almamız şart" dedi.

TÜRKİYE MESAJI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, görüntülü mesajla vatandaşların yeni yılını kutladı. Ukrayna'nın Stratejik partner olduğu ülkelere dikkat çekilen videoda, Başkan Erdoğan da yer aldı.

RESMEN AYRILDILAR

İngiltere, Avrupa Birliği'nden resmen ayrıldı. Brexit sürecinin ardından şu kararlar alındı: İngilizler, Avrupa Birliği ülkelerine seyahat için 90 gün vize alacak. İngiliz polisinin AB'nin suç, parmak izi ve aranan kişiler veritabanlarına anlık erişimi olmayacak.

ÖZLÜ: BAŞKA YOL YOK

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, salgını bitirmede aşılamanın önemine dikkat çekti. Toplumun yüzde 60-70'inin aşılanması gerektiğini söyledi.