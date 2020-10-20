Kanada seyahati ABD tarafından engellenen Canan Songür'ün yaşadığı sorun Dışişleri'nin devreye girmesiyle çözüldü

Kanada seyahati ABD tarafından engellenen Önce İnsan Uluslararası Kadın ve Çocuklarla Dayanışma Derneği Başkanı Canan Songür'ün yaşadığı sorun Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girmesiyle çözüldü. Songür yaşadığı sıkıntıyı 16 Ekim'de paylaştığı video duyurmuştu.Songur yaptığı açıklamada, "Bugün uçağım ABD topraklarının üzerinden geçeceği gerekçesiyle ADB güvenlik birimlerince Kanada’ya uçuşum engellendi. Air Canada havayolları tarafından Frankfurt’ta bir otelde, ABD’li yetkililerin cevabını beklemek üzere konaklamak zorunda bırakıldım..." ifadelerini kullanmıştı.