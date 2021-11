Kan donduran koleksiyon! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz'un dehşet evindeki kılıç ve bıçakları görüntülendi

Son dakika haberleri...İstanbul Ataşehir'de hiç tanımadığı Başak Cengiz'i samuray kılıcı ile katleden Can Göktuğ Boz'un evinden yeni görüntüler ortaya çıktı. Dün ortaya çıkan görüntülerde; izlediği dizi ve filmlerden etkilendiğini söyleyen Can Göktuğ Boz'un oturma odasında duvarlara yapıştırılan A4 kağıtlarındaki yazılar ile masanın üzerindeki satranç, abaküs ve rubik küp gibi çok sayıda oyun aleti dikkat çekmişti. Bugün ise Boz'un kılıç ve bıçak koleksiyonundan çekilen fotoğraflar kan dondurdu! İşte Başak Cengiz'in alçakça katleden Can Göktuğ Boz'un dehşet koleksiyonu...