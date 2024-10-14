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Kamyonun çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Kamyonun çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024, 20:18 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024, 20:18

Diyarbakır'da kamyonun çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, kamyonun çarptığı otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
O.G. idaresindeki 70 EF 132 plakalı kamyon, Diyarbakır çevre yolunun Karamusa mevkisinde, B.Y'nin kullandığı 06 BP 5662 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan F.Y. yaşamını yitirdi, sürücü B.Y. ve araçtaki N.Y. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaşamını yitiren kadının cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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