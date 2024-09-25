Kamyonetle çarpışan Tofaş hurdaya döndü: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024, 23:46 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2024, 23:46

Edinilen bilgilere göre kaza, Erbaa ilçesi otogar köprüsünde meydana geldi. İddiaya göre, Karayaka istikametinden Erbaa yönünde seyir halinde olan F.T. idaresindeki 60 AFB 151 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile Kırkpınar Caddesi'nden yola çıkan M.T. yönetimindeki 60 ABF 695 plakalı Ford marka kamyonet çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü F.T. ile yolcular A.E. ve B.U. yaralandı. Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.