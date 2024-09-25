PODCAST CANLI YAYIN
Kamyonetle çarpışan Tofaş hurdaya döndü: 3 yaralı
Haberler Haber Videoları

Kamyonetle çarpışan Tofaş hurdaya döndü: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024, 23:46 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2024, 23:46

Tokat'ın Erbaa ilçesi kamyonetle çarpışan Tofaş otomobilin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Erbaa ilçesi otogar köprüsünde meydana geldi. İddiaya göre, Karayaka istikametinden Erbaa yönünde seyir halinde olan F.T. idaresindeki 60 AFB 151 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile Kırkpınar Caddesi'nden yola çıkan M.T. yönetimindeki 60 ABF 695 plakalı Ford marka kamyonet çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü F.T. ile yolcular A.E. ve B.U. yaralandı. Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Başakşehir’de demir yüklü kamyonet devrildi, 3 çocuk demirlerin altında kaldı
25.09.2024Çarşamba
Florya'da araç alev alev yandı
25.09.2024Çarşamba
Kayseri’de kazaya karışan otomobilin sürücüsü kaçtı: 5 yaralı
25.09.2024Çarşamba
Traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
25.09.2024Çarşamba
Yunan sahil güvenliğinden skandal: Türk balıkçı gemisine taciz ateşi
25.09.2024Çarşamba
Bunlar da Var
İzmir Konak’taki kaza kamerada! İşte otomobilin alt geçide uçma anı! 00:12
İzmir Konak'taki kaza anı kamerada: 3 ölü!
25.09.2024Çarşamba
Metin Arolat ölüm anı kamerada! 01:22
Metin Arolat'ın ölüm anı kamerada!
25.09.2024Çarşamba
Antalya Aksu’da Motosiklet Kazası: 2 ölü! 02:07
Antalya'da Motosiklet Kazası: 2 ölü!
24.09.2024Salı
İntihar eden TikTok fenomeni Kübra Aykut’un teyzesinden şok sözler: Ölmeden bir gün önce... 01:40
TikTok fenomeni Kübra Aykut'un teyzesinden şok sözler: Ölmeden bir gün önce...
25.09.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA