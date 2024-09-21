Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024, 23:00 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2024, 23:00

Kaza, Midyat ilçesi Merkez Seyitler Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet ile Özkan A.'nın yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Özkan A., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı