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Kamyonet takla attı: 1 ölü 7 yaralı
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Kamyonet takla attı: 1 ölü 7 yaralı

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 20:34 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2024 20:33

Bursa'da işçileri taşıyan kamyonetin takla attığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytin işçilerini taşıyan kamyonetin sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attığı kazada 1 kişi öldü, kişi yaralandı. İlçeye bağlı Çınarlı köyünde zeytin işçilerini taşıyan Emrah Balkancı'nın (24) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 ATF 301 plakalı kamyonet takla attı.
İçerisinde 8 kişinin bulunduğu araç refüjdeki incir ağaçlarına çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, işçilerden Gülbeyaz Alak'ın (54) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 7 kişi ise, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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