Haberler Video Haber Videoları Kamera taksicinin caniliğini kaydetti! Eyüpsultan'da köpeği aracıyla ezerek öldürdü

Kamera taksicinin caniliğini kaydetti! Eyüpsultan'da köpeği aracıyla ezerek öldürdü

Kamera taksicinin caniliğini kaydetti! Eyüpsultan'da köpeği aracıyla ezerek öldürdü
08.06.2021 11:52
Ana Sayfa 00:34
Öner Erkan hakkındaki o gerçek...
Ana Sayfa 00:37
BioNTech aşılarında yeni...
Ana Sayfa 03:03
Emekliye 5 aylık zam! Kim, ne...
Ana Sayfa 01:02
Başkan Erdoğan sesi duyunca...
Ana Sayfa 01:37
Müsilaj kabusunu en net...
Ana Sayfa 02:20
HDP'ye yeniden kapatma davası
Ana Sayfa 00:33
Gece yarısı dehşet! Uykusunda...
Ana Sayfa 00:14
Sevda Erginci bikini...
Ana Sayfa 00:24
Dev piton yılanı sahibine...
Ana Sayfa 00:58
Şampiyon Anadolu Efes kupasını...
Ana Sayfa 00:30
Kuruluş Osman 62. bölüm 2....
Ana Sayfa 15:27
Esra Erol'da 60 yaşındaki...

İstanbul Eyüpsultan'da kaydedilen görüntüler kelimenin tam manasıyla "canilik". Eyüpsultan'da taksi şoförü, sitenin girişinde yatan Zeytin isimli köpeği otomobiliyle ezip, kaçtı. Köpek, ölürken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, dün saat 14.45 sıralarında Eyüpsultan Emniyettepe Mahallesi'nde bulunan sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi şoförü 34 TTDE 97 plakalı aracıyla, siteye giriş yaptı.

Site girişinde yatan Zeytin isimli köpeği otomobiliyle ezen sürücü, daha sonra bir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Site sakinleri köpeğin seslerini duyarak yanına gitti. Ezilen köpeğin hareketsiz şekilde yattığını gören site sakinleri, daha sonra güvenlik kameralarını inceledi.

Köpeğin ezildiğini görenler, durumu polis ekiplerine bildirerek taksi şoföründen şikayetçi oldu. Ezilen köpek ise hayatını kaybetti.

Taksi şoförünün köpeği ezdiği anlar ise sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülere taksicinin siteye girişi, köpeğin üzerinden geçtiği ve kaçtığı anlar yansıdı.

Haber Videoları