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Kaldırımda yürürken tırın ezdiği kadın hayatını kaybetti
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Kaldırımda yürürken tırın ezdiği kadın hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024, 00:36 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2024, 00:42

Bursa'da, çocuğunun bulunduğu bebek arabasıyla kaldırımda yürüdüğü sırada, ara sokaktan çıkıp dönüş yapan tırın dorsesinin çarparak ezdiği Yıldız Polat (28), yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen Yıldız Polat'ın kocası sinir krizi geçirirken, ağlayan bebeğini ise vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Bursa'da bir kadın kaldırımda yürürken tırın kaza yapması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, öğle saatlerinde Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Şirinevler Mahallesi istikametinden, Ankara Yolu Caddesi'ne çıkan Muzaffer U. yönetimindeki 06 AZB 72 plakalı tırın dorsesi, sürücüsünün dönüş yaptığı sırada, kaldırımda çocuğunun bulunduğu bebek arabasıyla birlikte yürüyen, Yıldız Polat'a çarptı. Talihsiz kadın dorsenin altında kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Polat, yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayıp yaşamını yitirirken, tır şoförü Muzaffer U. ise gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

BEBEĞİ AĞLADI, EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan, kaza haberinin ardından olay yerine gelen Yıldız Polat'ın eşi sinir krizi geçirirken, bebeğini ise çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor

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