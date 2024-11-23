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Kahvehanede silahlı dehşet anları kamerada
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Kahvehanede silahlı dehşet anları kamerada

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 19:04 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2024 19:04

Tekirdağ'da kahvehaneye gelen bir kişi, oğlunu dövdüğü iddiasıyla yakaladığı kişiyi silahla vurdu. Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Ergene ilçesi Kırkgöz Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, kahvehaneye gelen O.Ç., oğlunun darp edilmesinden sorumlu tuttuğu E.S.'yi yakasından tutarak savurmaya çalıştı. Art arda tetiğe basan O.Ç., E.S.'ye ateş açarak bacağından yaraladı. Yaralanan E.S. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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