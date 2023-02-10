Kahramanmaraş'tan 210 depremzede, uçakla İstanbul'a getirildi! THY duyurdu: "Bugün 26 bin 699 kişi tahliye edilecek"

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremin ardından depremzelerin bölgeden tahliyeleri hızla devam ediyor. Adana, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya'dan gelen uçaklar, başta İstanbul olmak üzere çevre illerdeki akrabalarının yanına sığınmak isteyen depremzedeleri taşıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait olan askeri kargo uçağı Kahramanmaraş'tan kalkarak, gece saatlerinde Atatürk Havalimanı Askeri Apronu'na aralarında kadın ve çocukların da olduğu toplam 210 depremzedeyi getirdi.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri, çocuk, kadın ve yaşlıların çoğunlukta olduğu depremzedelere terminale ayak basar basmaz yiyecek ve içecek ikramında bulunuyor. Depremzedeler, hazır bekletilen otobüslerle İstanbul'da bulunan akrabalarının yanlarına götürüldü.

Depremin vurduğu şehirlerini terk etmek zorunda kalanlardan kimileri geri dönmeyi hiç düşünmezken, kimileri ise bir müddet yakınlarının yanlarında kaldıktan sonra durumu değerlendirmeyi planlıyor. Depremzedeler şehirlerindeki son durumu ve yaşadıkları zorlu yolculuklarını basın mensuplarına anlattı.

"20 AYLIK 2 BEBEKLE BURAYA GELDİK"

Gaziantep'ten 9 kişilik ailesiyle İstanbul'a gelen Veysi Çınar, İstanbul'da yaşayan iki kardeşinin yanına sığınacaklarını söyledi. Çınar, " Gaziantep'te yaşamaya dair çeşitli zorlukları var. 20 aylık 2 bebekle buraya geldik. Ne kadar kalacağımızla ilgili bir şey söylemek çok zor. Gaziantep'teki evlerin hemen hemen hepsi depremde darbe aldı. Orada muhakkak ki yetkililerin gelip, 'bu binada oturulabilir' demesinden sonra ancak evimize geçebiliriz. 3 gündür camilerde parklarda kalıyorduk. Burada iki kardeşim var. Onların yanında belli bir süre kalacağız. İstanbul'dan bir süre çıkmayı düşünmüyoruz. Hızlı tahliyemizde hiçbir sorun olmadı" dedi.

"ARTIK DÖNEMEYİZ...YENİ BİR HAYAT ÇİZECEĞİZ KENDİMİZE"

Eşi ve 4 çocuğuyla birlikte Gaziantep'ten gelen Ali Osman Çelebioğlu isimli bir vatandaş ise kendilerine yeni bir hayat kuracaklarını ifade etti. Çelebioğlu, "Akşam 5 gibi havalimanındaydık. Gece 3'de bilet aldık. Gaziantep merkez Şahinbey'de yaşıyoruz. 4 gün sokakta yattık. Baktık olacak gibi değil. Can pazarı var. Mecbur İstanbul'a gelmek zorunda kaldık. Burada akrabalarımız var. Onların yanında kalacağız. Artık dönemeyiz. Yeni bir hayat çizeceğiz kendimize. O taraf bizim için bitti gibi. Artık burada ekmeğimizin peşine düşeceğiz. Mesleğim şoförlük. Çok şükür kurtulduk. Ailem; eşim çocuklarım buradalar." ifadelerini kullandı.

"ORADAN 'NASIL ÇIKABİLİRİZ'İN DERDİNE DÜŞTÜK"

Öğretmen Halil Hakan Samsaklıoğlu eşi ve çocuklarının yanı sıra annesi, babası yanına alarak İskenderun'dan yola çıktıklarını belirterek, "İletişim yok elektrik yok, su yok, doğalgaz yok. Araçlarımız var ancak benzinliklerde yakıt yok. Olan yakıtımızla araçların içinde ısınmaya çalıştık. Elimizdeki imkanlar çerçevesinde ne yapabiliriz diye bakmaya başladık. Oradan 'nasıl çıkabiliriz'in derdine düştük. Ankara'dan İskenderun'a yardım getiren bir minibüsü ayarladık. Oradan Ankara'ya geldik. Dün saat 16.00'dan beri yollardayız. Geri dönebileceğimizi düşünemiyoruz. Kendi evime girmeyeceğim çünkü güvenli göremiyorum. Eşim ve çocuklarımla bu psikolojide hareket ettiğimiz için o eve geri dönüşümüz olmayacak. İskenderun'a dönüşüm olsada o eve dönüşümüz olmayacak. Burada teyzem var. Eşimin teyzesi var. Akrabalarımıza sığınıyoruz. Bu sürecin kısa olacağını da düşünmüyoruz." diye konuştu.

44 BİN 716 KİŞİ DEPREM BÖLGESİNDEN TAHLİYE EDİLDİ

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremin ikinci ve üçüncü gününde 44 bin 716 kişiyi deprem bölgesinden tahliye ettiklerini, bugün için de planlanan 179 tahliye seferiyle 30 bin 318 depremzedenin taşınacağı bilgisini paylaştı.



THY, BUGÜN DEPREM BÖLGESİNDEN YAKLAŞIK 27 BİN KİŞİYİ TAHLİYE EDECEK

Türk Hava Yolları (THY) deprem bölgesinden bugün yapacağı uçuşlarla 26 bin 699 kişiyi taşıyacak.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün için planladığımız 150 tahliye seferiyle 26 bin 699 vatandaşımızı taşıyacağız. Tahliye operasyonunun başladığı 6 Şubat'tan gün sonuna kadar toplam 709 seferle 125 bin 957 kişiyi tahliye etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.