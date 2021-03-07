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Kahramanmaraş'ta vakalar arttı valilik uyardı!

Kahramanmaraş'ta vakalar arttı valilik uyardı!
07.03.2021 16:20
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Koronavirüs risk haritasında orta riskli iller arasında yer alan Kahramanmaraş'ta kontrollü normalleşmeyle birlikte vaka sayıları artış gösterdi. Vaka oranının 32.9'dan 41.52'ye çıktığı kentte valilik vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.


2 Mart'ta başlayan kontrollü normalleşmeyle birlikte okullarda yüz yüze eğitimin başladığı Kahramanmaraş'ta lokanta, restoran, kafeler ve çay ocakları da müşteri almaya başladı. Kentte kontrollü normalleşmeyle birlikte uzun bir aradan sonra hafta sonu kısıtlaması da kalktı. Havaların da ısınmasıyla da birlikte vatandaşlar kendilerini dışarı atarak güzel havanın tadını çıkarttı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanlığı'nın 20-26 Şubat risk haritasında 32.90 vaka oranı ile orta riskli iller arasında olan Kahramanmaraş'ta, 27 Şubat-5 Mart vaka haritasındaki oran 41.52'ye çıktı. Artış nedeniyle valilik de açıklama yaparak vatandaşları uyardı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı haritasında ilimizin vaka oranının 32.90'dan 42.52'ye yükseldiği görülmektedir. Bu nedenle tedbirlerden verdiğimiz her tavizin salgınla mücadeleyi zorlaştırdığını, tedbirin olmadığı yerde tehdidin devam ettiğini unutmayarak lütfen, maske, mesafe, temizlik kurallarına uyalım."

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