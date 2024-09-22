Kahramanmaraş'ta sağanak yağış hayatı felç etti, yıldırım can aldı

Giriş Tarihi: 22 Eylül 2024, 19:13 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2024, 19:13

Kahramanmaraş'ta aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle vatandaşlar iş yerlerinde sundurmanın altına sığındı. Trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. Bir AVM'nin çatısının küçük bir bölümü yağmur nedeniyle çöktü.

Trafikte seyir halindeki bir halk otobüsü suya kapılan çöp konteynerine çarptı. Kısa süren sağanak yağmur yerini güneşli hava geri bıraktı.Öte yandan Onikişubat ilçesindeki bir arazide bulunan henüz ismi öğrenilemeyen vatandaş, ağaca yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.