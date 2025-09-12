Kahramanmaraş’ta poligondan silah ve mermi çalan 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta bir poligondan silah ve mermi çaldıktan sonra kaçan 16 yaşındaki şüpheli, polis ekiplerinin 3 günlük takibi sonucunda yakalanarak tutuklandı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesindeki bir poligonda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.E. (16) poligondan 2 silah ve 300 mermi çalarak kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi, şehir genelinde saha taraması yapıldı.

Şüphelinin son olarak Dulkadiroğlu ilçesi Beyazıtlı Mahallesi'nde bir bağ evinde kaldığı, kebapçıdan yemek istediği belirlendi. Bölgeyi ablukaya alan polis, özel harekât, dron ve köpek destekli operasyon düzenledi. Şüpheli, bir damda saklandığı sırada yakalandı.

Silahların ele geçirildiği olayda gözaltına alınan H.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.