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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023, 18:53 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023, 19:03

Kahramanmaraş yangın haberi: Tekstil fabrikası yangını kamerada!

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahale ediyor. işte yangından ilk görüntüler...

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı fabrikaya çok sayıda ekip gönderirken, Orman Bölge Müdürlüğü de yangın söndürme helikopteri ile arazözler sevk ederek söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekipler 25 araçla yangına müdahale ederken, fabrika çalışanları da depodaki pamuk balyalarını alevlerden kurtarmak için çalıştı. Çalışanlar forkliftle depoya girerek çok sayıda balyayı dışarıya çıkardı. Yangında dumandan etkilenen bir kişi ise ambulansla hastaneye götürüldü.

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