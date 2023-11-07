Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı fabrikaya çok sayıda ekip gönderirken, Orman Bölge Müdürlüğü de yangın söndürme helikopteri ile arazözler sevk ederek söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekipler 25 araçla yangına müdahale ederken, fabrika çalışanları da depodaki pamuk balyalarını alevlerden kurtarmak için çalıştı. Çalışanlar forkliftle depoya girerek çok sayıda balyayı dışarıya çıkardı. Yangında dumandan etkilenen bir kişi ise ambulansla hastaneye götürüldü.