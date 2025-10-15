PODCAST CANLI YAYIN
Kahramanmaraş Elbistan'da kahreden görüntü... Bir baba kızının gözü önünde dövüldü! O anlar kamerada!

Kahramanmaraş Elbistan'da kahreden görüntü... Bir baba kızının gözü önünde dövüldü! O anlar kamerada!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde V.K., arazi anlaşmazlığı yaşadığı baba-oğul tarafından sopa ve tüfek dipçiğiyle dövüldü. O anları 11 yaşındaki kızı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Şüpheliler adliyede serbest bırakıldı.

Olay, 12 Ekim'de Elbistan ilçesine bağlı Akbayır Mahallesi'nde yaşandı. V.K. ile A.D. ve B.D. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Baba ve Oğul, Tüfek Dipçiğiyle Saldırdı

Tartışma sırasında sinirlerine hâkim olamayan A.D. ve B.D., V.K.'yi sopa ve av tüfeğinin dipçiğiyle darbetti. Şiddet anları, V.K.'nin 11 yaşındaki kızı tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Şüpheliler Serbest Bırakıldı

Yaralanan V.K. olay sonrası şikayetçi olurken, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan baba ve oğul, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Bunlar da Var

Maltepe Gülsuyu Metro İstasyonu’nda dehşet: Raylara atlayan kişi öldü
Maltepe Gülsuyu Metro İstasyonu’nda dehşet: Raylara atlayan kişi öldü
Elazığ'da gazeteci Koca'ya silahlı saldırı anı kameraya yansıdı
Elazığ'da gazeteci Koca'ya silahlı saldırı anı kameraya yansıdı
Ankara’da tır karşı şeride geçti, otomobille çarpıştı: 2’si ağır 4 yaralı
Ankara’da tır karşı şeride geçti, otomobille çarpıştı: 2’si ağır 4 yaralı
Tramvayın altın kalmaktan güvenlik görevlisi kurtardı; o anlar kamerada
Tramvayın altın kalmaktan güvenlik görevlisi kurtardı; o anlar kamerada

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle