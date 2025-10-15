Olay, 12 Ekim'de Elbistan ilçesine bağlı Akbayır Mahallesi'nde yaşandı. V.K. ile A.D. ve B.D. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Baba ve Oğul, Tüfek Dipçiğiyle Saldırdı

Tartışma sırasında sinirlerine hâkim olamayan A.D. ve B.D., V.K.'yi sopa ve av tüfeğinin dipçiğiyle darbetti. Şiddet anları, V.K.'nin 11 yaşındaki kızı tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Şüpheliler Serbest Bırakıldı

Yaralanan V.K. olay sonrası şikayetçi olurken, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan baba ve oğul, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.