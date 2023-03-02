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KAHRAMANKAZAN YANGIN HABERİ: Ankara'da ölümlü fabrika yangını!

KAHRAMANKAZAN YANGIN HABERİ: Ankara'da ölümlü fabrika yangını!
02.03.2023 14:19

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberi! Kahramankazan'da, otomotiv ürünleri katkı maddesi üreten fabrikada çıkan yangında bir kişi öldü. Yangında yaralanan bir kişi de hastanede tedavi altına alındı.

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Kahramankazan'da, otomotiv ürünleri katkı maddesi üreten fabrikada çıkan yangında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Saray Mahallesi'ndeki Saraykent Sitesi'nde, otomotiv ürünleri katkı maddesi üreten fabrikada yangın çıktı.

Kahramankazan, Batıkent, Sincan ve il merkezinden çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ederek kontrol altında aldığı yangında, 27 yaşındaki İsmet Doygun hayatını kaybetti.

Yangında yaralanan bir kişi de hastanede tedavi altına alındı.

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