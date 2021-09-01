Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin Barış Pınarı Harekât bölgesinde ondan fazla meskûn mahal ve köyde, başta istikrarsızlıktan en fazla zarar gören çocuk, kadın ve yaşlılar olmak üzere, her türlü insani yardım ve günlük hayatı destekleme faaliyetleri yaptığını açıkladı.